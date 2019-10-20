لبنانيو فرنسا يتظاهرون دعمًا لمواطنيهم في بيروت والمناطق الأخرى

تظاهر مئات من اللبنانيين الفرنسيين الأحد في باريس دعما لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ أربعة ايام في بيروت ومدن أخرى ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت المدونة اللبنانية سمر دو بوتافوكو «راوح عددنا بين 2500 وثلاثة آلاف أطفال وكبار رغم المطر»، موضحة انها دعت الى هذا التحرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرا، لفت ألوان العلم اللبناني ساحة تروكاديرو قرب برج ايفل، وفق «فرانس برس».

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وأضافت المدونة «كل شيء بدأ مع ازمة بيئية: احترقت الغابات وعجزت الحكومة عن التحرك. لم تكن على الارض لمساعدة السكان فيما كانت مدارس تحترق ثم اعلنوا ضريبة جديدة» على الاتصالات عبر الانترنت.

وأكدت أن «الوضع بائس في لبنان الى درجة يتظاهر أناس اليوم لم يتعودوا النزول الى الشارع. لقد شاهدنا مسنات محجبات في الشارع. الناس ما عادوا خائفين. ونحن اللبنانيين في الخارج علينا ان ندعم مواطنينا الشجعان الذين يطالبون بانهاء النظام الطائفي الذي اثبت عجزه»، وقالت أيضًا «نحن هنا لنسف هذا النظام، نريد دولة علمانية».

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وضاقت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى في لبنان الأحد برجال ونساء وشباب ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وسوء إدارتها لأزمة اقتصادية دفعت اللبنانيين الى تخطي انتماءاتهم الحزبية والتظاهر لتحصيل حقوقهم.