القوات الأميركية تنسحب من أكبر قواعدها في شمال سورية

سيارات عسكرية أميركية في تل تمر بشمال شرق سورية، 20 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

انسحبت القوات الأميركية، اليوم الأحد، من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سورية، تنفيذًا لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مراسلها، أن «أكثر من سبعين مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأميركي، تعبر مدينة تل تمر في محافظة الحسكة، بينما كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجواء».

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وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن القافلة أخلت مطار صرين الذي اتخذته القوات الأميركية قاعدة لها، على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا جنوب مدينة عين العرب.

وتقع هذه القاعدة على أطراف منطقة عازلة تسعى أنقرة لإقامتها في شمال شرق سورية، حيث تشن مع فصائل سورية موالية لها هجومًا منذ التاسع من الشهر الحالي ضد المقاتلين الأكراد. وتمكنت بموجبه من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومترًا.

أمر بالانسحاب

وبعد خمسة أيام من بدء هذا الهجوم، أعلنت واشنطن في 14 أكتوبر، أن نحو ألف جندي أميركي موجودون في المنطقة تلقوا الأوامر بالانسحاب.

وبدأت واشنطن تنفيذ قرارها بسحب جنود من نقاط حدودية مع تركيا، ما اعتبر بمثابة ضوء أخضر لأنقرة حتى تبدأ هجومها الذي لاقى تنديدًا دوليًّا واسعًا وتسبب في نزوح أكثر من 300 ألف شخص.

وقال عبد الرحمن في تصريح إلى الوكالة الفرنسية، إن قاعدة صرين هي الأكبر للقوات الأميركية في شمال سورية، وهي القاعدة الرابعة التي تنسحب منها خلال نحو أسبوعين.

وانسحبت القوات الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، من ثلاث قواعد أخرى، بينها قاعدة في مدينة منبج وأخرى بالقرب من كوباني.

ولفت عبد الرحمن، إلى أن جميع القواعد التي اتخذتها القوات الأميركية في شمال محافظة الرقة وشمال شرق حلب باتت خالية اليوم، بينما لا يزال الأميركيون يحتفظون بقواعد في محافظتي دير الزور والحسكة، بالإضافة إلى قاعدة التنف جنوبًا.

اتفاق تعليق الهجوم

وبعد تصريحات متناقضة من الإدارة الأميركية، انتزعت واشنطن اتفاقًا مع أنقرة الخميس، وافقت الأخيرة بموجبه على تعليق الهجوم لمدة 120 ساعة يفترض أن تنتهي الثلاثاء، على أن تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة العازلة التي تريدها أنقرة بعمق 32 كيلومترًا ضمن الأراضي السورية.

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وتبادلت القوات الكردية وأنقرة، السبت، الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق، وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي لانسحاب القوات الكردية بـ«سحق رؤوس المقاتلين الأكراد».

واتهمت قوات «سوريا الديمقراطية» التي تشكل وحدات الشعب الكردية عمودها الفقري، السبت، أنقرة بمنع مقاتليها من الانسحاب من مدينة رأس العين المحاصرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، مقتل جندي تركي وإصابة آخر بجروح في هجوم بأسلحة خفيفة ومضادة للدبابات نفذه إرهابيون أثناء مهمة استطلاع ومراقبة في منطقة تل أبيض الواقعة على بعد أكثر من مئة كيلومتر غرب رأس العين.