حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه الأربعة من حكومة الحريري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 11:24 مساء

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليل السبت استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت.

وقال في مؤتمر صحافي عقده شمال بيروت «توصلنا إلى قناعة أن الحكومة عاجزة عن إتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع(..) ومن هذا المنطلق قرر تكتل لبنان القوي الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة».

ويشارك الحزب في الحكومة عبر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير العمل كميل أبو سليمان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان.

ويشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي حركات احتجاج وتظاهرات في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية حيث يطالبها المحتجون بالاستقالة.

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