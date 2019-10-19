هتافات ضد الفساد في «أربعينية الحسين» بكربلاء

جانب من إحياء أربعينية الحسين في كربلاء العراق (أ ف ب)

هتف آلاف العراقيين، السبت، بشعارات مناهضة للفساد في مواكب الزوار المشاركين بإحياء ذكرى الأربعينية في مدينة كربلاء، استجابة لدعوة الزعيم مقتدى الصدر إلى مواصلة حراك احتجاجي مطلبي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.

ووسط الزوار المتشحين بالسواد حدادا على الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد «صلى الله عليه وسلم»، تظاهر الآلاف من مؤيدي الصدر لابسين أكفانهم، وهم يهتفون «كلا كلا للفساد (...) نعم نعم للإصلاح»، حسب «فرانس برس».

بغداد حرة

كما هتفوا أيضا «بغداد حرة حرة، يا فاسد إطلع برة». وندد خضير نعيم، من مدينة البصرة الغنية بالنفط في جنوب البلاد، بـ«الفاسدين» الذين، وفقا للأرقام الرسمية، أسهموا بنهب أكثر من 450 مليار دولار خلال الأعوام الـ16 الماضية. وقال نعيم إن العراق أبرز منتجي النفط في منظمة أوبك، «من أغنى البلدان لكن شعبه يعاني الفقر». وأضاف بلحيته البيضاء والقبعة السوداء: «للأسف، تسلطت على رقاب الفقراء والناس، بعض الفئات الطاغية المجرمة».

وهزت الشارع العراقي أخيرا تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، وصولا إلى إسقاط الحكومة، بشكل غير مسبوق. وبين الأول والسادس من أكتوبر، قتل 110 أشخاص وأصيب ستة آلاف بجروح، غالبيتهم من المتظاهرين، حسب أرقام رسمية.

دعوات للتظاهر

وتنطلق دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، في ذكرى مرور عام على تولي رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي، منصبه. ورغم التوتر السياسي، استقبل العراق أكثر من ثلاثة ملايين زائر أجنبي برا خلال الأيام الماضية، غالبيتهم من الإيرانيين، لإحياء ذكرى الأربعينية، لكن بينهم أيضا شيعة من الخليج، على غرار طالب الغدير، السعودي. وقال الغدير: «لا بد للإنسان أن يزور الإمام الحسين مهما كانت الظروف (...) الزوار من الخليج جاؤوا في الفترة الأخيرة، بسبب التظاهرات التي قالوا عنها».