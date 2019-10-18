إردوغان: استئناف العملية في سورية مساء الثلاثاء ما لم يتم احترام الاتفاق

حذر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، من أن تركيا ستستأنف عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سورية، مساء الثلاثاء إذا لم تنسحب من «منطقة آمنة» تسعى لإقامتها بمحاذاة حدودها.

وقال إردوغان، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: «إذا تم الوفاء بالوعود حتى مساء يوم الثلاثاء، فسيتم حل مشكلة المنطقة الآمنة. وإذا فشل الأمر، فستبدأ العملية في اللحظة التي تنتهي فيها المئة والعشرون ساعة»، وفق «فرانس برس».

ووافقت تركيا بعد محادثات مع الولايات المتحدة، الخميس، على تعليق هجومها في شمال سورية، بينما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة.