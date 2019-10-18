بومبيو يبحث مع نتنياهو القرارات الأميركية بشأن سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 10:38 صباحا

يجري وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، فيما أثارت قرارات الرئيس دونالد ترامب حول سحب جنوده من سورية قلقا لدى الإسرائيليين.

ووصل بومبيو إلى إسرائيل بعد أن تفاوض -هو ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس- في أنقرة على اتفاق أتاح تعليق تركيا عملياتها العسكرية في شمال شرق سورية. لكن هذا الاتفاق  أثار انتقادات حيث اعتبره كثيرون تخليًا عن حلفاء واشنطن الأكراد، وفق «فرانس برس».

بدأ بومبيو ونتنياهو اجتماعهما صباح الجمعة في مقر اقامة رئيس الوزراء الاسرائيلية في القدس، ويراقب الإسرائيليون عن كثب قرارات ترامب المتعلقة بسورية عن كثب وهم قلقون من أن يتخلى عنهم أيضا أبرز حليف لهم، وتتخوف إسرائيل أيضا من عدوها اللدود إيران والتي يمكن أن تسد أي فراغ في سورية المجاورة، ويغلب التوتر على علاقات نتنياهو بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يعتبر مؤيدا كبيرا للقضية الفلسطينية.

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كان نتنياهو دان بشدة في بيان الأسبوع الماضي، اجتياح تركيا للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سورية، محذرا من تطهير عرقي للأكراد.

وأشاد الرئيس ترامب بإعلان تركيا وقف إطلاق النار، ووصفها بأنها «أخبار رائعة من تركيا».

وقال جيمس جيفري الممثل الأميركي الخاص في سورية للصحفيين على متن طائرة وزير الخارجية مايك بومبيو، خلال توجههما إلى تل أبيب من أنقرة: «طمأننا الاتراك عدة مرات بأنه لا نية لديهم على الإطلاق، ومن الرئيس إردوغان شخصيا اليوم، بالبقاء في سورية لفترة طويلة».

وتأتي زيارة بومبيو إلى إسرائيل أيضا فيما يحاول نتنياهو إنقاذ مستقبله السياسي، حيث لم يتمكن من تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 سبتمبر، كما يواجه احتمال توجيه اتهامات إليه في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد في الأسابيع المقبلة.

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