قادة الاتحاد الأوروبي يطالبون تركيا مجددا بوقف هجومها على الأكراد في شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 08:35 صباحا
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تتحدث إلى الصحافة في بروكسل (فرانس برس)

كرر قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مطالبتهم تركيا بإنهاء هجومها على القوات الكردية في شمال سورية وسحب جنودها من هناك، بعد إعلان أنقرة تعليق عمليتها العسكرية.

وعلّقت تركيا عمليتها العسكرية لمدة 120 ساعة، وأعلنت أنها ستنهيها إذا ما انسحبت القوات الكردية من «منطقة آمنة» بعمق 32 كيلومترا على طول حدودها.

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لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لإرضاء القادة الأوربيين خلال قمتهم في بروكسل، وبعضهم ممن أوقف في وقت سابق مبيعات الأسلحة إلى أنقرة.

وقال القادة الأوروبيون الـ28 في بيان صادر عن القمة، إن «المجلس الأوروبي أخذ علما بالإعلان التركي الأميركي الليلة بتعليق كل العمليات العسكرية».

وأضاف البيان، أن القادة «يحضون تركيا مجددا على إنهاء نشاطها العسكري وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي».

وتعتبر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أن عمليتها العسكرية ضرورية لوقف استخدام المنطقة الحدودية من قبل من تسميهم «الإرهابيين» الأكراد لشن هجمات على أراضيها.

لكن الاتحاد الأوروبي، يقول إن هذه العملية تتسبب في «معاناة إنسانية غير مقبولة، وتقوض الحرب ضد الجماعات الجهادية».

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