بنس وبومبيو في تركيا سعيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بسورية

آلية عسكرية للقوات الأميركية أمام قاعدة للتحالف الدولي قرب تركيا، 6 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

توجه نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إلى تركيا في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في شمال سورية.

وقال بومبيو للصحفيين على متن طائرته: «مهمتنا هي رؤية ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وما إذا كنا نستطيع التوسط في ذلك»، وفق «فرانس برس».

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وسافر بنس وبومبيو إلى تركيا على متن طائرتين مختلفتين، وكان من المقرر أن يعقدا محادثات، الخميس، مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلا أن الأخير قال إنه لن يلتقيهما.

كما تعهد إردوغان باستمرار العملية العسكرية التركية، التي جاء انسحاب القوات الأميركية من شمال سورية ليسهل شنها.

لا ضوء أخضر

ونفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أعطى إردوغان «ضوءا أخضر» لشن العمليات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا. وأعلن مكتب بنس أن «الولايات المتحدة ستسعى لفرض عقوبات اقتصادية، إلا في حال تم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وبعد زيارته تركيا سيتوجه بومبيو إلى القدس، الجمعة، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لـ«مناقشة الوضع في سورية والحاجة إلى مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة»، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأميركية.

وأضاف البيان أن بومبيو سيلتقي في وقت لاحق، الجمعة، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل.