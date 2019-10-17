القوات التركية تتقدم داخل مدينة رأس العين الحدودية

مقاتلون سوريون موالون لأنقرة أثناء وجودهم على أطراف مدينة رأس العين، 16 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

تقدمت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، اليوم الخميس، داخل مدينة رأس العين الحدودية في شمال شرق سورية، وباتت تسيطر على نحو نصف مساحتها، إثر اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما نقلته «فرانس برس» عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشن تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوما منذ التاسع من الشهر الحالي في شمال شرق سورية، تسبب بنزوح أكثر من 300 ألف مدني. وتمكنت بموجبه من السيطرة على مناطق حدودية واسعة باستثناء رأس العين، حيث تدور معارك عنيفة.

وأفاد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس» عن أن «القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تمكنت فجر الخميس من السيطرة على نحو نصف مساحة رأس العين، بعد خوضها اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية، ترافقت مع غارات كثيفة مستمرة منذ ثلاثة أيام».

وقال عبدالرحمن إنه أول تقدم حقيقي للقوات التركية داخل المدينة، بعد مقاومة شرسة أبدتها قوات سوريا الديمقراطية خلال أسبوع من المعارك.

ومنذ بدء هجومها، حققت القوات التركية تقدما سريعا، وباتت تسيطر على شريط حدودي يمتد على طول نحو 120 كيلومترا، ويصل عمق المنطقة تحت سيطرتها في إحدى النقاط إلى أكثر من ثلاثين كيلومترا، حسب المرصد.

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ويخوض الطرفان معارك مستمرة في المنطقة الواقعة بين مدينة رأس العين وبلدة تل تمر جنوبها، تترافق مع غارات تركية وقصف كثيف، وفق المرصد.

ونزح أكثر من 300 ألف مدني منذ بدء الهجوم، في «واحدة من أكبر موجات النزوح خلال أسبوع» منذ اندلاع النزاع في سورية في العام 2011، وفق عبدالرحمن.

وفر غالبية هؤلاء من محافظة الحسكة حيث تتركز المعارك، بالإضافة إلى منطقتي كوباني (حلب) ومنطقة تل أبيض (الرقة) في شمال البلاد.

وفر، وفق الأمم المتحدة، نحو ألف شخص إلى العراق المجاور.

وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من ظروف صعبة يعيشها النازحون، خصوصا بعدما علقت منظمات إغاثة كبرى نشاطها في المنطقة وسحبت موظفيها خلال الأيام الأخيرة.

ومنذ اندلاع الهجوم قتل 72 مدنيا في الأقل بنيران تركيا والفصائل الموالية لها، بالإضافة إلى 203 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وفق المرصد.

وأحصت أنقرة من جهتها مقتل ستة جنود أتراك في المعارك، و20 مدنيا جراء قذائف اتهمت المقاتلين الأكراد بإطلاقها على مناطق حدودية، كما قتل 171 عنصرا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة وفق المرصد.

وبناء على طلب الإدارة الذاتية الكردية بعد تخلي داعمتها واشنطن عنها، انتشرت قوات النظام السوري على طول الحدود. وباتت موجودة في مناطق عدة أبرزها مدينتا منبج وكوباني (عين العرب).

وتهدف تركيا من هجومها إلى إقامة منطقة عازلة تنقل إليها قسما من 3.6 مليون لاجئ سوري موجودين على أراضيها.

ورغم ضغوط دولية واسعة، رفض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وقف عمليته العسكرية، بينما أرسل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نائبه مايك بنس، إلى أنقرة لإقناع تركيا بوقف إطلاق النار.