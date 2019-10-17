مساع أميركية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في شمال سورية

بومبيو (يمين) وبنس خلال مؤتمر صحفي بشأن العملية العسكرية التركية في شمال سورية، (ا ف ب)

توجه نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، الأربعاء، إلى تركيا في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار شمال سورية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال بومبيو للصحفيين على متن طائرته: «مهمتنا هي رؤية ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وما إذا كنا نستطيع التوسط في ذلك». وسافر بنس وبومبيو إلى تركيا على متن طائرتين مختلفتين، وكان من المقرر أن يعقدا محادثات، الخميس، مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلا أن الأخير قال إنه لن يلتقيهما.

كما تعهد إردوغان باستمرار العملية العسكرية التركية، التي جاء انسحاب القوات الأميركية من شمال سورية ليسهل شنها. ونفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إعطاءه إردوغان «ضوءا أخضر» لشن العمليات. وأعلن مكتب بنس أن الولايات المتحدة ستسعى لفرض «عقوبات اقتصادية»، إلا في حال التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

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وبعد زيارته تركيا، سيتوجه بومبيو إلى القدس المحتلة، الجمعة، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لمناقشة الوضع في سورية و«الحاجة إلى مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة»، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأميركية. وأضاف البيان أن بومبيو سيلتقي في وقت لاحق، الجمعة، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل.