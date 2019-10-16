قائد قوات سورية الديموقراطية يعلن «تجميد» العمليات ضد تنظيم «داعش»

أعلن قائد قوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية تم بثها الأربعاء «تجميد» كافة العمليات ضد تنظيم «داعش» الذي برغم هزيمته الميدانية لا يزال ينشط على شكل خلايا نائمة.

وقال عبدي في مقابلة باللغة الكردية على تلفزيون «روناهي» الكردي «لقد قمنا بتجميد كل اعمالنا في مواجهة داعش الان»، مشيراً إلى أن الامر سيقتصر على "العمل الدفاعي في مواجهة داعش». وكانت قوات سورية الديموقراطية، وبعد إعلانها الانتصار على التنظيم في مارس، انهمكت في ملاحقة خلاياه النائمة، لكنها حذرت مؤخراً من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية سلباً على جهودها هذه، وفق «فرانس برس».