الجيش السوري والقوات الكردية يقاتلان الفصائل الموالية لتركيا

صاروخ أطلقته القوات التركية من مدينة جيلان بينار الحدودية مع سوريا باتجاه مدينة رأس العين السورية في 15 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

اندلعت اشتباكات، الأربعاء، بين الجيش السوري والقوات الكردية من جهة والفصائل المقاتلة الموالية لتركيا من جهة أخرى في شمال سورية، حيث تشن أنقرة هجوما على حدودها منذ أسبوع ضد مناطق الأكراد، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وكانت القوات الكردية قد دعت الجيش إلى الانتشار في مناطق واقعة في الشمال السوري، منها منبج وعين عيسى، للتصدي لهجوم عسكري تشنه أنقرة ضد مناطقهم.



وسيطر الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل المقاتلة، منذ شن هجومهم قبل أسبوع، على مساحة من الشريط الحدودي تمتد لنحو 120 كيلومترا.



واندلعت، الأربعاء، «اشتباكات عنيفة شمال شرق عين عيسى بين القوات النظامية والكردية ضد الفصائل الموالية لتركيا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».



وأوضح المرصد أن المعارك تدور بالقرب من الطريق الدولي، في المناطق الفاصلة بين مناطق القوات الكردية والمناطق التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لأنقرة أخيرا.



وذكر مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس» أن قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف يضم فصائل كردية وعربية، والنظام، يقاتلان معا ضد الفصائل.



وقتل عسكريان في الجيش السوري، حسب المرصد، في قصف مدفعي شنته، الثلاثاء، الفصائل الموالية لتركيا على أطراف عين عيسى، البلدة الواقعة في شمال سورية على بعد 30 كيلومترا من الحدود التركية.



ويأتي ذلك غداة مقتل جندي بالجيش في قصف مماثل بالقرب من منبج، وفقا للمصدر نفسه.



وأكدت موسكو، حليف دمشق الأبرز، على لسان الموفد الروسي الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، الثلاثاء، أن روسيا لن تسمح بمواجهات بين الجيشين التركي والسوري.



ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن لافرنتييف: «أعتقد أن مثل هذه المواجهات ستكون غير مقبولة ولا تصب في مصلحة أحد. ولذلك لن نسمح بأن تصل الأمور إلى هذا الحد».



وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتهم بالتخلي عن الأكراد، أن نائبه، مايك بنس، سيتوجه إلى تركيا، الأربعاء، على رأس وفد يضم كلا من وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، والمبعوث الأميركي إلى سورية، جيمس جيفري، بهدف تأمين «وقف فوري لإطلاق النار».



وتتمركز المعارك بين القوات الكردية والفصائل المقاتلة الموالية لتركيا على الحدود بالقرب من مدينة رأس العين بشكل خاص، حيث ذكر المرصد أن غارات جوية تركية وقصف مدفعي استهدفا ليلا المدينة التي تسيطر عليها القوات الكردية.