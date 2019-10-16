بوتين يدعو إردوغان إلى زيارة روسيا

إطلاق صاروخ من الجانب التركي للحدود السورية في اتجاه بلدة رأس العين، 15 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان النزاع في سورية، ودعاه لزيارة روسيا في الأيام المقبلة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة بيانا للكرملين، أكد فيه أن إردوغان قَبِل الدعوة، مضيفا أن الزعيمين أكدا ضرورة منع مواجهة بين الوحدات التركية وقوات النظام السوري في شمال سورية، حيث تشن أنقرة هجوما.

وخلال المحادثة الهاتفية التي جاءت بمبادرة من تركيا، أكد الرئيسان أيضا على رغبتهما في الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية السورية، وفق الكرملين.

وأشار بوتين خلال الاتصال الهاتفي إلى مخاوف بشأن «سعي إرهابيين إلى الفرار والتسلل إلى دول مجاورة» وسط العملية التركية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سورية. وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء لوكالة ريا نوفوستي للأنباء أن زيارة إردوغان يمكن أن تحصل قبل نهاية أكتوبر، بدون إعطاء تفاصيل اضافية.

وبدأت أنقرة قبل أسبوع عملية عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، المتحالفة مع الغربيين في الحرب لمكافحة تنظيم داعش. والثلاثاء، بدأ الجيش السوري الانتشار في بعض المناطق التي كانت خارج سيطرتهم في شمال سورية، عقب اتفاق بين الأكراد ودمشق لصد الهجوم التركي.