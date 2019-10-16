بوتين يدعو إردوغان إلى زيارة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 09:09 صباحا
إطلاق صاروخ من الجانب التركي للحدود السورية في اتجاه بلدة رأس العين، 15 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان النزاع في سورية، ودعاه لزيارة روسيا في الأيام المقبلة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة بيانا للكرملين، أكد فيه أن إردوغان قَبِل الدعوة، مضيفا أن الزعيمين أكدا ضرورة منع مواجهة بين الوحدات التركية وقوات النظام السوري في شمال سورية، حيث تشن أنقرة هجوما.

وخلال المحادثة الهاتفية التي جاءت بمبادرة من تركيا، أكد الرئيسان أيضا على رغبتهما في الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية السورية، وفق الكرملين.

وأشار بوتين خلال الاتصال الهاتفي إلى مخاوف بشأن «سعي إرهابيين إلى الفرار والتسلل إلى دول مجاورة» وسط العملية التركية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سورية. وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء لوكالة ريا نوفوستي للأنباء أن زيارة إردوغان يمكن أن تحصل قبل نهاية أكتوبر، بدون إعطاء تفاصيل اضافية.

وبدأت أنقرة قبل أسبوع عملية عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، المتحالفة مع الغربيين في الحرب لمكافحة تنظيم داعش. والثلاثاء، بدأ الجيش السوري الانتشار في بعض المناطق التي كانت خارج سيطرتهم في شمال سورية، عقب اتفاق بين الأكراد ودمشق لصد الهجوم التركي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى