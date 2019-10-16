أميركا: انتخابات الرئاسة التونسية «علامة فارقة» في المسار الديمقراطي للبلاد

قيس سعيّد يحتفل بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية، 13 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، الشعب التونسي ورئيسه الجديد قيس سعيد، قائلاً إن انتخابه شكل «علامة فارقة» على طريق الديمقراطية في تونس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال بومبيو في بيان «أهنئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حق التصويت الذي ناله بشق الأنفس»، مضيفا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا.

وانتخب أستاذ القانون، قيس سعيد، رئيسا لتونس الأحد بأكثرية ساحقة ناهزت 73% من الأصوات، مقابل 27% من الأصوات لمنافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي.