بوتين يجري محادثات اقتصادية وسياسية في أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 01:31 مساء
استقبال محمد بن زايد فلاديمير بوتين في أبو ظبي، 15 أكتوبر 2019 (الإنترنت)

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العاصمة الإماراتية أبوظبي، لإجراء محادثات اقتصادية وسياسية، في مسعى لجذب الاستثمارات العربية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي، حيث يتوقع أن يشرف على إبرام اتفاقات تزيد قيمتها عن مليار دولار، وفق «فرانس برس».

ووصل بوتين إلى الإمارات، الثلاثاء، بعد يوم من زيارة قام بها إلى السعودية، توّجت التقارب بين موسكو والرياض عبر التوقيع رسميا على ميثاق التعاون بين «أوبك» والدول المنتجة خارج المنظمة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات أخرى.

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وكان في استقبال الرئيس الروسي في مطار أبو ظبي، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ورفعت الأعلام الإماراتية والروسية في شوارع المدينة. وقال بن زايد عبر حسابه على «تويتر»، إن «الزيارة تاريخية.. وتجسد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية».

وتأتي زيارة بوتين في وقت تشهد المنطقة توترا بين دول خليجية وإيران، حليفة موسكو.

تبادل تجاري
وقبل أيام من الزيارة، أكد مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، أنه «من بين دول الخليج، فإن الإمارات العربية المتحدة هي رائدة التبادل التجاري مع روسيا». وبلغت قيمة التبادل بين البلدين 1,7 مليار دولار في عام 2018.

ومن المتوقع توقيع اتفاقيات تصل قيمتها إلى أكثر من 1,3 مليار دولار بين البلدين، في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصحة والطاقة، بحسب صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

استقبال حافل لفلاديمير بوتين في أبو ظبي، 15 أكتوبر 2019 (الإنترنت)
ابن زايد وبوتين يقودان محادثات في أبو ظبي، 15 أكتوبر 2019
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