بوتين يصل إلى الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 12:05 مساء
محمد بن زايد يستقبل بوتين. (وكالة الأنباء الإماراتية).

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات قادمًا من الرياض، في زيارة رسمية، اليوم الثلاثاء.

واستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوتين، قبل أن يجتمعا لبحث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المفترض أن تتطرق مباحثات بن زايد وبوتين، إلى علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات وروسيا، وآليات تنميتها.

وخلال العام الماضي، وقَّع ببن زايد في زيارة إلى موسكو إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؛ بينما يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في روسيا 7 مليارات دولار، وأكثر من ملياري دولار استثمارات روسية في الإمارات.

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