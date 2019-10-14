إيران تنشر صورة ناقلة نفط تعرضت إلى هجوم قبالة السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 01:54 مساء
صورة لناقلة نفط تقول إيران إنها تعرضت لقصف صاروخي قبالة ساحل السعودية، 14 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

نشرت إيران، الإثنين، صورًا تظهر ثقبين في هيكل ناقلة نفط، تشير إلى أنها تعرضت لهجوم قبالة السعودية الأسبوع الماضي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتقول طهران إن الناقلة «سابيتي»، التي كانت ترفع العلم الإيراني، تعرضت لانفجارين منفصلين قبالة سواحل مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، الجمعة. وهذه أول سفينة إيرانية تستهدَف منذ سلسلة هجمات طالت سفنًا في الخليج، واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

ويعود تاريخ الصور التي نشرتها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إلى أمس الأحد، وتظهر ثقبين في الجانب اليميني من السفينة فوق سطح الماء. وتسبب الهجوم بتسرب النفط من الناقلة إلى البحر الأحمر، وفق الشركة المالكة، قبل أن تتم السيطرة على الوضع.

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وجاء هذا الحادث بعد سلسلة هجمات غامضة في مايو ويونيو الماضيين، استهدفت حركة الملاحة في منطقة الخليج وحولها، بينما تعرضت منشأتان نفطيتان سعوديتان لهجمات.

واتهمت واشنطن طهران بمهاجمة سفن باستخدام ألغام وبالوقوف وراء هجمات السعودية، وهو أمر تنفيه إيران بشدة. وأفادت إيران بأن الهجوم «الجبان» على ناقلتها كان ناجمًا عن ضربة صاروخية وتعهدت بالرد. لكن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية الحكومية نفت التقارير التي أشارت إلى أن الهجوم تم من الأراضي السعودية.

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