إسرائيل تعتقل محافظ القدس وأمين سر «فتح» في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 11:19 صباحا
محافظ القدس عدنان غيث مكبلا لدى وصوله المحكمة في القدس، 25 نوفمبر 2018، (ا ف ب)

اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر الإثنين مسؤولين فلسطينيين بسبب ممارستهما «سيادة السلطة الفلسطينية» في القدس الشرقية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية التي نقلت عن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.

وأكد المحامي محمد محمود اعتقال كل من محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور. وقال محمود إن اعتقال المسؤولين جاء بسبب «ممارسة سيادة السلطة الفلسطينية في القدس».

وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس. وأشار محمود إلى تمديد اعتقال كل من غيث ومطور لحين العرض على المحكمة. ودانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان «الاعتقالات المتكررة لغيث ومطور (...) بعد اقتحام منزليهما في القدس».

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب العام 1967، وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، الذي يعترف بتبعية القدس الشرقية إلى الفلسطينيين.

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