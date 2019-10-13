بافون: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية ارتفعت إلى 39,2%

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بافون أن نسبة المشاركة في الانتخابات داخل تونس بلغت، في حدود الساعة الثالثة والنصف مساء، 39,2 % . فيما بلغت نسبة الإقبال على الانتخابات خارج تونس 19.8% في الخارج، بحسب موقع «الشروق» التونسية.