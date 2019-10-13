الإدارة الكردية: فرار 785 شخصا تابعين للجهاديين من مخيم عين عيسى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 01:12 مساء

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، اليوم الأحد، فرار 785 شخصا من أفراد عائلات تنظيم «داعش» من مخيم عين عيسى للنازحين، بعدما طاله قصف القوات التركية التي تشن هجوما منذ الأربعاء في شمال شرق سورية.

وأوضحت الإدارة الذاتية عبر حسابها على «فيسبوك»، أن هؤلاء من أفراد عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب، مشيرة إلى انسحاب قوى الأمن الداخلي التي تحرس المخيم منه، إثر «أعمال شغب قام بها عوائل مقاتلين تنظيم داعش إثر القصف التركي»، وفق «فرانس برس».

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج هؤلاء من المخيم «تباعا مع انسحاب عناصر الحراسة منه».

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