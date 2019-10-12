معارك عنيفة للأكراد ضد تركيا للحد من تقدمها في سورية

مقاتلون أكراد (أرشيفية)

تخوض قوات «سوريا الديمقراطية» السبت، لليوم الرابع على التوالي، معارك عنيفة للحد من تقدم القوات التركية في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر ميدانية.

وبحسب «فرانس برس»، تمكنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، والمدعومة بسلاح المدفعية والطيران، من السيطرة خلال الليل على 11 قرية حدودية، غالبيتها قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي. وتسعى القوات التركية إلى تطويق وعزل بلدة رأس العين (شمال الحسكة) ومدينة تل أبيض الحدوديتين، حيث تدور أشد المعارك بين الطرفين.

اشتباكات عدة

وقال مصدر من قوات «سوريا الديمقراطية»، من داخل مدينة رأس العين، «تصدت قواتنا لهجوم تركي من ثلاثة محاور مع إسناد جوي ومدفعي عنيف على مواقعنا»، مشيرًا إلى اشتباكات على جهات عدة في محيط البلدة. وكان محللون توقعوا أن يقتصر الهجوم التركي في مرحلة أولى على هذه المنطقة الممتدة بين رأس العين وتل أبيض، ذات الغالبية العربية خلافًا لغالبية المناطق الحدودية الأخرى ذات الغالبية الكردية، التي يبلغ طولها أكثر من مئة كيلومتر.

قصف عنيف

ونقل مراسل «فرانس برس» قرب رأس العين سماعه أصوات قصف عنيف، وشاهد مقاتلين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة يتوجهون نحو جبهات القتال. وأسفر القصف التركي والمعارك منذ الأربعاء، وفق المرصد، عن مقتل 74 مقاتلًا في قوات «سوريا الديمقراطية» وعشرين مدنيًّا.

في المقابل

وفي الجهة المقابلة من الحدود، قُـتل خلال اليومين الماضيين 17 مدنيًّا في قذائف اتهمت السلطات المقاتلين الأكراد بشنها. وتهدف تركيا من هجومها إلى إقامة منطقة عازلة تنقل إليها قسمًا كبيرًا من 3.6 مليون سوري لديها. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة إصراره على مواصلة العملية العسكرية برغم التهديدات الأميركية المتصاعدة ضده بفرض عقوبات «شديدة» على بلاده.

مئة ألف نازح

وبدأت تركيا هجومها، الذي دفع منذ الأربعاء نحو مئة ألف شخص للنزوح وفق تقديرات الأمم المتحدة، بعد يومين من سحب واشنطن عشرات من جنودها من نقاط حدودية في شمال سورية، ما بدا وكأنه ضوء أخضر أميركي لتركيا. وبعدما طالته انتقادات لاذعة متهمة إياه بالتخلي عن الأكراد ومحذرة من عودة تنظيم الدولة الإسلامية، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا بتدمير اقتصادها في حال تخطت حدودها.

وسقطت قذائف مدفعية تركية مساء الخميس بالقرب من نقطة مراقبة أميركية في منطقة كوباني الحدودية في شمال حلب. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية الـ«بنتاغون» بروك ديوالت: «يعرف الأتراك أن جنودًا أميركيين يتواجدون فيها». ولم يعتبر الـ«بنتاغون» الهجوم مقصودًا.