أنقرة تنفي استهداف قوات أميركية في سورية

مركبات عسكرية تركية على الحدود مع سورية (أ ف ب)

نفت تركيا، السبت، استهداف قاعدة عسكرية أميركية في شمال سورية بعدما قال الـ«بنتاغون» إن قوات أميركية في سورية تعرضت لنيران مدفعية تركية.

ووفق «فرانس برس» أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لوكالة أنباء الأناضول الرسمية قائلًا: «لم تطلق أي نيران إطلاقًا على موقع المراقبة الأميركية». وقال أكار إن تركيا ردت بإطلاق النار، الجمعة، بعدما قصفت وحدات حماية الشعب الكردية مركزًا لشرطة الحدود التركية انطلاقًا من تلال تقع على بعد كيلومتر من موقع المراقبة الأميركي في سورية.

على بعد أمتار

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكدت أن انفجارًا وقع «على بعد أمتار» من موقع أميركي قرب بلدة كوباني (عين العرب)، وحذر من أن الولايات المتحدة جاهزة للرد على أي اعتداء بـ«عمل دفاعي فوري». وأشار أكار من جهته إلى أن «كل التدابير الوقائية الضرورية كانت قد اتخذت لمنع إلحاق ضرر بالموقع الأميركي». وقال إن القوات التركية توقفت عن إطلاق النار «كتدبير احتياطي» بعدما تواصل الأميركيون معها. وأضاف: «يتم على أي حال القيام بالتنسيق اللازم بين مراكز قيادتنا وبين الأميركيين».

تاريخ النزاع

وتستهدف تركيا «قوات سوريا الديمقراطية» الحليفة للولايات المتحدة في المعارك ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» التي استمرت خمس سنوات. وخسرت «قوات سوريا الديموقراطية» 11 ألف مقاتل في الحملة العسكرية التي قادتها واشنطن ضد التنظيم المتطرف. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لـ«قوات سورية الديموقراطية»، تنظيمًا إرهابيًّا وامتدادًا لحزب العمال الكردستاني الداخل في نزاع مسلح مع السلطات التركية منذ العام 1984.

وانسحبت القوات الأميركية من مواقع على طول الحدود بين تركيا وسورية قبل أسبوع من بدء العملية التركية. ويواجه الرئيس دونالد ترامب عاصفة من الانتقادات بعدما بدا وكأنه أعطى الضوء الأخضر لتركيا لتشن عمليتها العسكرية في الشمال السوري التي بدأت بعد إعلانه سحب الجنود الأميركيين من هناك.