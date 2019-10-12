تركيا تعلن السيطرة على «رأس العين» السورية.. والقوات الكردية تنفي: ما زلنا نقاوم

ذكرت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن قواتها سيطرت على بلدة رأس العين شمال سورية، بعد أربعة أيام من عمليتها العسكرية ضد الأكراد، لكن قوات «سوريا الديمقراطية» نفت ذلك.

ووفق «فرانس برس»، أعلنت وزارة الدفاع على تويتر «نتيجة العمليات الناجحة ضمن عملية نبع السلام تمت السيطرة على مدينة رأس العين شرق الفرات».

في المقابل، نقلت الوكالة نفسها عن مسؤول كردي قوله: «رأس العين لا تزال تقاوم، والاشتباكات مستمرة». وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها «دخلت البلدة من دون أن تسيطر عليها، مع استمرار للمعارك داخلها».

