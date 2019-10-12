الـ«بنتاغون»: جنود أميركيون في سورية يتعرضون لنيران مدفعية مواقع تركية

وزارة الدفاع الأميركية، الـ«بنتاغون»، تعلن تعرض جنود أميركيين قرب بلدة كوباني عند الحدود السورية الشمالية لـ«نيران مدفعية مواقع تركية الجمعة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الضابط بروك ديوالت في بيان عقب الحادث الذي وقع عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش: «وقع الانفجار على بعد مئات الأمتار من موقع خارج منطقة الآلية الأمنية، وفي منطقة يعرف الأتراك أن جنودًا أميركيين يتواجدون فيها».

وأكد الضابط بروك ديوالت عدم حصول «إصابات بين الجنود الأميركيين»، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية «لم تنسحب من كوباني».