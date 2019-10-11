العراق ترسل 64 من أبناء المتطرفين إلى أوزبكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 02:50 مساء
مقاتلون عراقيون من الحشد الشعبي أمام جدار عليه علم داعش في الأنبار، 3 نوفمبر 2017، (ا ف ب)

أرسلت العراق 64 طفلا إلى أوزبكستان، اليوم الجمعة، إذ يقضي أهاليهم أحكاما بالسجن مدى الحياة لانضمامهم إلى «مجموعات إرهابية»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت وزارة الخارجية الأوزبكستانية أن الأطفال أُحضروا على متن طائرة إلى البلاد بفضل جهد مشترك من سلطات البلدين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). وقالت الوزارة إن الأطفال الذين تقل أعمار 14 منهم عن ثلاث سنوات - عانوا من مشاكل معنوية ونفسية وجسدية - بعدما اختارت عائلاتهم «المسار الخاطئ» عبر الانضمام إلى مجموعات مسلحة هناك.

وسيتم إيواء الأطفال في مساكن خاصة حيث سيتلقون «مساعدة طبية ونفسية واجتماعية من قبل أخصائيين»، حسب الوزارة التي نوهت إلى أن الأهالي سمحوا بإعادتهم. وحتى الآن، أعادت ثلاث دول من آسيا الوسطى هي كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان مواطنين من سوريا أو العراق، إذ انضم الآلاف من المنطقة التي يشكّل المسلمون غالبية سكّانها إلى تنظيم داعش وغيره من المجموعات المقاتلة.

وقالت قرغيزستان كذلك إنها تنوي إعادة مواطنيها من العراق في المستقبل القريب. وأعلنت وزارة خارجية أوزبكستان في سبتمبر الماضي أنها تخطط لإعادة 235 مواطنًا بينهم 65 طفلاً من العراق، بعدما أعادت 156 مواطنًا من البلد ذاته في مايو.

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