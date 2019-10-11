مسؤول أميركي: تركيا لم تتجاوز الخط الأحمر في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 02:11 مساء
أفراد تابعون للجيش التركي، (الإنترنت: أرشيفية)

قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن تركيا لم تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب، في عمليتها العسكرية شمال سورية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ترامب كلف بالفعل دبلوماسيّين أميركيّين من أجل التوسّط في «وقفٍ إطلاق النّار بين أنقرة والأكراد».

وتابع المسؤول: «كلفنا ترامب بالبحث عن قواسم مشتركة بين الجانبين، وعمّا إذا كان ممكناً التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، وهذا هو ما نفعله»، دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل. وكان ترامب تحدث أمس الخميس عنّ وساطةً أميركيّة بين أنقرة والأكراد، مفضلا هذا الخيار على احتمالين آخرين للتعاطي مع الأزمة، وهما التدخل العسكري أو فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

العملية التركية
وأطلقت تركيا الأربعاء هجوماً بعد ساعات على إعلان ترامب أنّ «خمسين جنديّاً أميركيّاً غادروا المنطقة السوريّة الحدوديّة مع تركيا»، ما بدا أنّه بمثابة تراجعٍ عن دعم الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة تهديداً لها.

ووجد ترامب نفسه تحت وابل من الانتقادات من مقاتلين قدامى في الجيش الأميركي لـ«تخلّيه» عن الأكراد، حلفاء أميركا، ما فسح المجال لأنقرة لشنّ هجوم عليهم. لكنّ الرئيس الأميركي شدّد في وقت سابق على أنّه سيفرض عقوبات على تركيا في حال تجاوزت العمليّة العسكريّة التركيّة «حدودها»، من دون أن يُحدّد أيّ «خط أحمر».

اقرأ أيضا: تركيا تنتظر دعم «الناتو» في مواجهة التهديدات

في حين قال وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو في مقابلة عبر برنامج «فول كورت برس»، «نُدرك أنّ لتركيا مصالح أمنيّة مشروعة في مواجهة منظّمات صنّفتها إرهابيّة وبالتالي فإنّ لها الحقّ في الدّفاع عن نفسها»، مكملا: «لكننا لن نتخلّى عن الأكراد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مالية الوفاق» تنتقد عدم فتح حساب رسوم النقد الأجنبي
ليبيا
داخلية الوفاق تنفي علمها بمداهمة مقهيين و«رواد» يؤكدون الواقعة
ليبيا
الأمم المتحدة: اليمن سيصبح أفقر دولة إذا استمرت الحرب حتى 2022
عربى
الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
وثائقي جديد يكشف دور بريطانيا في انقلاب إيران العام 1953
ثقافة وفن
41.4 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال 9 أشهر.. والمرتبات توفر 3.1 مليار
ليبيا
فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرئيس الأوكراني يكسر الرقم القياسي لأطول مؤتمر صحفي