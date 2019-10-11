مسؤول أميركي: تركيا لم تتجاوز الخط الأحمر في سورية

أفراد تابعون للجيش التركي، (الإنترنت: أرشيفية)

قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن تركيا لم تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب، في عمليتها العسكرية شمال سورية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ترامب كلف بالفعل دبلوماسيّين أميركيّين من أجل التوسّط في «وقفٍ إطلاق النّار بين أنقرة والأكراد».

وتابع المسؤول: «كلفنا ترامب بالبحث عن قواسم مشتركة بين الجانبين، وعمّا إذا كان ممكناً التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، وهذا هو ما نفعله»، دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل. وكان ترامب تحدث أمس الخميس عنّ وساطةً أميركيّة بين أنقرة والأكراد، مفضلا هذا الخيار على احتمالين آخرين للتعاطي مع الأزمة، وهما التدخل العسكري أو فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

العملية التركية

وأطلقت تركيا الأربعاء هجوماً بعد ساعات على إعلان ترامب أنّ «خمسين جنديّاً أميركيّاً غادروا المنطقة السوريّة الحدوديّة مع تركيا»، ما بدا أنّه بمثابة تراجعٍ عن دعم الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة تهديداً لها.

ووجد ترامب نفسه تحت وابل من الانتقادات من مقاتلين قدامى في الجيش الأميركي لـ«تخلّيه» عن الأكراد، حلفاء أميركا، ما فسح المجال لأنقرة لشنّ هجوم عليهم. لكنّ الرئيس الأميركي شدّد في وقت سابق على أنّه سيفرض عقوبات على تركيا في حال تجاوزت العمليّة العسكريّة التركيّة «حدودها»، من دون أن يُحدّد أيّ «خط أحمر».

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في حين قال وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو في مقابلة عبر برنامج «فول كورت برس»، «نُدرك أنّ لتركيا مصالح أمنيّة مشروعة في مواجهة منظّمات صنّفتها إرهابيّة وبالتالي فإنّ لها الحقّ في الدّفاع عن نفسها»، مكملا: «لكننا لن نتخلّى عن الأكراد».