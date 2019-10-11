تركيا تنتظر دعم «الناتو» في مواجهة التهديدات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 12:53 مساء
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، (الإنترنت: أرشيفية)

أبلغ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الجمعة، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، أن أنقرة تتوقع أن يظهر الحلف تضامنه القوى معها في مواجهة التهديدات التي تحدق بأمنها، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وخلال مؤتمر صحفي مع أوغلو في أسطنبول، قال ستولتنبرج إنه يتوقع من تركيا أن تتحلى بضبط النفس خلال عمليتها في سورية مضيفا أنه يجب على الحلف أن يجد حلا مستداما فيما يتعلق بأسرى تنظيم داعش في سورية.

وقصفت طائرات حربية ومدفعية تركية صباح يوم الجمعة مناطق حول بلدة رأس العين السورية، بينما قتل الجيش التركي وحلفاؤه من قوات المعارضة السورية 49 مسلحا كرديا في عمليات خلال الليل، ليرتفع عدد القتلى بين صفوف المقاتلين الأكراد إلى 277 شخصا، حسب وزارة الدفاع التركية.

وأشارت «رويترز» إلى أن قافلة تضم 20 مدرعة تقل مقاتلين من المعارضة السورية، دخلت سورية من جيلان بينار يوم الجمعة.

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