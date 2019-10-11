طهران: صاروخان وراء انفجار ناقلة النفط الإيرانية قرب ميناء جدة السعودي

حريق على متن ناقلة نفط، (الإنترنت: أرشيفية)

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن صاروخين أصابا ناقلة النفط «سينوبا» المملوكة لإيران، صباح اليوم الجمعة، ما أشعل بها النيران خلال مرورها قبالة جدة، حسب ما نشره موقع «دويتش فيله» الألماني.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن الخزانين الرئيسيين في الناقلة، التي كانت على بعد 60 ميلا بحريا من الميناء السعودي، تعرضا لأضرار جراء الانفجار؛ مما أدى إلى تسرب النفط إلى مياه البحر الأحمر، مؤكدة أن التسريب تحت السيطرة.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء «نور»، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن جميع طاقم الناقلة بخير ولم يصب أحد منهم في الانفجار. ويأتي هذا الحادث بعد هجمات تعرضت لها ست ناقلات نفط في الأشهر الأخيرة، أربع منها قرب مياه الإمارات، واثنتان في خليج عمان.

وتصاعدت التوترات بين إيران والسعودية منذ هجوم على منشأتي نفط في المملكة يوم 14 سبتمبر. وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجمات، لكن مسؤولا أمريكيا قال إنها انطلقت من جنوب غرب إيران. وألقت الرياض بالمسؤولية على طهران، غير أن إيران التي تدعم الحوثيين في حرب اليمن نفت أي دور لها في الهجمات.