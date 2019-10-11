انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 08:09 صباحا

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الجمعة أن انفجارا وقع في ناقلة نفطية إيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها، قرب ميناء جدة السعودي، مضيفة أن خبراء يعتقدون أن الانفجار «هجوم إرهابي»، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر لم تنشر أسماءها، القول إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها على بعد نحو 96 كيلومترا من ميناء جدة. وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة نور الإيرانية للأنباء، أن طاقم الناقلة الإيرانية ‭‭ ‬‬‬بخير وأن الوضع تحت السيطرة. وقالت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني «لم يصب أي فرد في الطاقم جراء الانفجار... الوضع تحت السيطرة».

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