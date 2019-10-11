السودان يعيّن أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية

نساء يشاركن في التظاهرات خلال الانتفاضة ضد البشير 6 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان الخميس تعيين أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية إضافة إلى نائب عام جديد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن المجلس المكون من 11 عضوا قام بتعيين القاضية في المحكمة العليا نعمات عبدالله خير رئيسة للقضاء وتاج السر علي في منصب النائب العام.

ويندرج تعيين خير في إطار توجه السلطة الانتقالية السودانية لتحقيق توازن بين الجنسين في المناصب العليا، خاصة وأن السودانيات كن على الجبهة الامامية للانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

والخميس مدد المجلس أيضا حالة الطوارىء التي فرضت في 22 فبراير لثلاثة أشهر أخرى. وكان فرض حالة الطوارىء من قبل البشير آخر محاولة منه لوأد الاحتجاجات ضده التي أخذت بالاتساع لتتحدى قبضته الحديدية على الحكم منذ ثلاثة عقود.

وشكّل تدهور الأوضاع الاقتصادية السبب الرئيسي للحركة الاحتجاجية قبل أن يطيح الجيش بالبشير في 11 أبريل.

وشرع السودان في إجراءات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة تم توقيعه في 17 أغسطس بين قادة الاحتجاج والجنرالات.

وأدى أعضاء المجلس السيادي المشترك العسكري المدني اليمين لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا. وفي 8 سبتمبر، أدت أول حكومة سودانية بعد إطاحة البشير برئاسة عبدالله حمدوك اليمين لتسيير الأعمال اليومية للبلاد.