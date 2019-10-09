مصر تدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث «العدوان التركي على سورية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 06:53 مساء

دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، لبحث «العدوان التركي على الأراضي السورية، وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سورية ووحدة شعبها وسلامة أراضيها».

ودانت مصر من خلال بيان لوزارة خارجيتها، «بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية».

وأضاف البيان أن «تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي».

 وأكد البيان على مسئولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، «في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء هندسة ديمغرافية لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا».

وحذر البيان من «تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254».

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