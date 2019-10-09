وسائل إعلام تونسية: الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

أفرج القضاء التونسي عن المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، وذلك بعد قبول التعقيب الذي قدمه محاموه صباح هذا اليوم شكلًا.

ووفق وسائل إعلام تونسية، قضت محكمة التعقيب المجتمعة اليوم، بنقض القرار المطعون فيه دون إحالة وإبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بالإفراج عن القروي.

ويتنافس، في الدور الثاني للانتخابات التونسية المقرر لها 13 أكتوبر الحالي، كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي تحصل على 18.40% من الأصوات، ونبيل القروي الذي تحصل على 15.85%، في الجولة الأولى.