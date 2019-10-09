إردوغان يعلن بدء الهجوم العسكري على شمال سورية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بدء العملية العسكرية التركية على شمال سورية، حسب ما أفادت قناة «سكاي نيوز عربية».

وذكرت «فرانس برس» أن تركيا حشدت عشرات الآلاف من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة للمشاركة في هجوم تركي يبدو وشيكا ضد قوات سورية الديمقراطية الكردية في شمال سورية، كما قال أحد الناطقين باسمهم.

وجرى تجميع هذه القوات، التي قدم معظمها من مناطق تسيطر عليها تركيا في شمال غرب سورية في مخيم سابق للاجئين في بلدة أقجة قلعة الحدودية. وينتمي هؤلاء المقاتلون إلى فصائل في الجيش السوري الحر تقوم أنقرة بتمويلها وتدريبها.