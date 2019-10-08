وزير الخارجية اليمني: الحكومة حريصة على إنجاح حوار جدة عبر الحفاظ على وحدة اليمن ودمج التشكيلات العسكرية
القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 05:54 مساء
أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن «الحكومة حريصة على إنجاح حوار جدة عبر الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ودمج جميع التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية»، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
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