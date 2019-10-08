إيطاليا تسرع إجراءات إعادة مهاجرين من 13 دولة بينها الجزائر وتونس والمغرب

مهاجرون في ميناء جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت الحكومة الإيطالية إصدار مرسوم جديد لتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين، يشمل 13 دولة، منها الجزائر وتونس والمغرب.

وذكر وزير الخارجية الايطالي، لويغي دي مايو، إن جميع طالبي اللجوء غير المسموح لهم بالبقاء في إيطاليا ستتم إعادتهم إلى بلدانهم، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء. ووفقًا لتقارير دولية فإن عديد المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط من ليبيا غالبًا ما يسافرون إلى إيطاليا.

وأكد دي مايو أن تلك الدول التي شملها المرسومي هي «ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك والرأس الأخضر وكوسوفو وغانا ومقدونيا الشمالية والمغرب والجبل الأسود والسنغال وصربيا وتونس وأوكرانيا».

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن المرسوم «يهتم بالأفعال لا الأقوال»، مؤكدًا أنه «يقصر إجراءات الإعادة إلى الوطن بالنسبة لسلسلة من البلدان الآمنة، من عامين إلى نحو أربعة أشهر، ويعد بمثابة خطوة أولى». كما كشف زيارة سيؤديها قريبا إلى تونس والمغرب، لتعزيز الاتفاقات الخاصة بإعادة المهاجرين الى أوطانهم.

من جانبه قال وزير العدل الإيطالي، ألفونسو بونافيدي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيطالي، «بموجب هذا المرسوم الذي يوفر قائمة بالبلدان الآمنة لعمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ينخفض الوقت اللازم لدراسة طلبات الحماية الدولية في المحاكم إلى النصف».