تركيا تعلن استكمال التحضيرات للعملية العسكرية في سورية

امرأة كردية في سورية تلوح بعلم حزب الاتحاد الديمقراطي خلال تظاهرة ضد تهديدات تركيا شن هجوم، 6 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، استكمال الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سورية، وسط ورود إشارات متناقضة من الولايات المتحدة حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يسمح بالهجوم، وفق «فرانس برس».

وأمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجنود الأميركيين بالانسحاب من المنطقة الحدودية بين تركيا وسورية، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهدد الرئيس التركي مرارًا بشن هجوم على المقاتلين الأكراد في شمال سورية، نظرًا لعلاقتهم مع الانفصاليين في بلاده.

اقرأ أيضا: تركيا تؤكد لإيران أن العملية العسكرية في سورية «ستكون موقتة»

وجاء في تغريدة لوزارة الدفاع التركية، بعد ساعات من انسحاب القوات الأميركية من المنطقة الحدودية: «اُستُكملت جميع التحضيرات لتنفيذ عملية».

وذكر إردوغان في وقت سابق أن العملية «قد تتم بين لحظة وأخرى، دون سابق إنذار».

انتقادات جمهورية

ورأى معارضو خطوة ترامب فيها تخليًّا عن القوات الكردية التي كانت حليفًا رئيسيًّا لواشنطن في معركتها ضد تنظيم «داعش».

لكن ترامب عدل موقفه أمس الإثنين، تحت ضغط التنديد الدولي وانتقادات داخل معسكره الجمهوري، فهدد عبر حسابه على «تويتر» بالقضاء على الاقتصاد التركي إذا قامت أنقرة بأي أمر يعتبره غير مناسب.

وأوضح مسؤول أميركي كبير أن قرار ترامب سحب قوات أميركيّة متمركزة في سورية قرب الحدود التركية لا يشمل سوى نحو 50 إلى 100 جندي فقط من أفراد القوات الخاصة «سيتم نقلهم إلى قواعد أخرى داخل سورية».

وأفاد البيت الأبيض كذلك بأن تركيا ستتحمل مسؤولية آلاف المحتجزين من تنظيم الدولة الإسلامية الموقوفين حاليًا في مراكز اعتقال كردية.

وتطالب أنقرة بـ«منطقة آمنة» على الحدود مع شمال سورية تفصل مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية، وتسمح بعودة ما يقارب مليوني لاجئ سوري.

ونفذت أنقرة في الماضي عمليتين في سورية، الأولى ضد تنظيم «داعش» في 2016 والثانية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في 2018، وتمت بدعم من فصائل مسلحة محسوبة على المعارضة السورية.