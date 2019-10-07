مباحثات عسكرية بين الإمارات والسعودية في ظل «عرض تهدئة اليمن»

نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في واشنطن، 29 أغسطس 2019 (فرانس برس)

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التنسيق العسكري بين المملكة والإمارات في زيارة إلى أبوظبي، تأتي في أعقاب إبداء الرياض إيجابية تجاه عرض للتهدئة في اليمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الإثنين.

واستقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب وزير الدفاع السعودي في قصره في العاصمة الإماراتية مساء الأحد، وبحث المسؤولان التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية، كما تطرقا إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها، وفق «فرانس برس».

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وتقود المملكة منذ 2015 تحالفا عسكريا في اليمن بمشاركة الإمارات، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة.

وفي 21 سبتمبر، أعلن الحوثيون أنهم على استعداد للتوصل إلى حل سلمي مع الرياض، مؤكدين تعليق مهاجمة المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما قابلته السعودية برد إيجابي.

وقال الأمير خالد في تصريحات نشرت عبر حسابه على «تويتر»، الجمعة الماضي، إن «التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي».

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، بحسب المنظمات الإنسانية، وترك اليمن في مواجهة ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.