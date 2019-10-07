خامنئي: إيران والعراق شعبان ترتبط قلوبهما وأرواحهما

خامنئي أثناء خطاب يلقيه في طهران، 17 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

اعتبر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن الأعداء يحاولون التفرقة بين طهران وبغداد، وذلك في تعليقه على الاضطرابات الدامية في العراق، حسب تأكيد وكالة «إرنا» الرسمية.

وقال خامنئي عبر حسابه على «تويتر» إن «إيران والعراق شعبان ترتبط قلوبهما وأرواحهما وسوف يزداد هذا الارتباط قوة يوما بعد يوم»، مضيفا أن «الأعداء يسعون للتفرقة بينهما، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامراتهم أثر»، وفق «فرانس برس».

وقتل أكثر من 100 شخص في العراق منذ اندلاع مواجهات الأسبوع الماضي بين متظاهرين وقوات الأمن، ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا بالرصاص، بحسب مصادر طبية، وتتهم السلطات العراقية «مخربين وقناصة مجهولي الهوية» تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.

وتجمع طهران وبغداد علاقةً قريبة لكنها معقدة، حيث خاض البلدان حربا دامية بين عامي 1980 و1988، كما ازداد نفوذ إيران في العراق بعد غزو الولايات المتحدة وحلفائها البلاد وإطاحة صدام حسين العام 2003.

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وحضت إيران مواطنيها المتجهين لإحياء ذكرى أربعينية الحسين في العراق إلى إرجاء سفرهم للبلاد بسبب أعمال العنف.

وتوافق أربعينية الحسين هذا العام يوم 17 أكتوبر، وتتم عند ضريح الحسين بن علي في مدينة كربلاء الواقعة على بعد 110 كلم جنوب بغداد، وتعد أحد أكبر المراسم الدينية في العالم، وقد شارك 1.8 مليون إيراني فيها العام الماضي، وفق أرقام رسمية.

وأغلقت إيران الشهر الماضي معبر خسروي الحدودي مع العراق بطلب من السلطات العراقية مع ارتفاع حدة التظاهرات في البلاد، إلا أنها أعادت فتح المعبر اليوم الإثنين، وتوجهت مجموعة من الزوار نحو العتبات المقدسة في العراق.

وأعلن المستشار العسكري للمرشد الأعلى، يحيي رحيم صفوي، أن من هم خلف الاضطرابات في العراق لن يتمكنوا من ردع الإيرانيين عن الزيارة، مضيفا: «يريدون أن يخيفوا الناس من التوجه للزيارة، لكن حتى لو أمطرت سهاما وحجارة، محبو الحسين لن يخافوا».