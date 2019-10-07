واشنطن تسحب قواتها من الحدود السورية - التركية وسط مخاوف كردية

عناصر من القوات الأميركية لدى مرورهم من أمام مركبة عسكرية تركية خلال دورية مشتركة، 8 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

بدأت الولايات المتحدة صباح اليوم الإثنين، سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سورية، مما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقره تهديدها بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد وتقويض جهود قتال تنظيم «داعش».

ودفعت التطورات على الأرض في الشمال السوري الأمم المتحدة، الإثنين، للتحذير من أنها «تستعد للأسوأ» في هذه المنطقة، بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الهجوم قد يبدأ في أي ليلة ودون سابق إنذار، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء سحب القوات الأميركية بعد ساعات من إعطاء البيت الأبيض الضوء الأخضر لأنقرة بشن هجومها الذي لطالما لوحت به، وتأكيده أن القوات الأميركية لن تنخرط في العملية العسكرية، مما يشكل وفق مراقبين تحولا بارزا في السياسة الأميركية وتخليا ملحوظا عن المقاتلين الأكراد الذين شكلوا حليفا رئيسا لها في قتال التنظيم المتطرف.

واشنطن لم تف بالتزاماتها

وقالت قيادة قوات سورية الديمقراطية في بيان اليوم إنه «رغم الجهود المبذولة من قبلنا لتجنب أي تصعيد عسكري مع تركيا والمرونة التي أبديناها من أجل المضي قدما لإنشاء آلية أمن الحدود، إلا أن القوات الأميركية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا».

وبعدما لوح إردوغان على مدى أشهر بشن هجوم ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد وحلفائهم في شمال وشمال شرق سورية، توصلت واشنطن مع أنقرة إلى اتفاق في أغسطس نص على إقامة منطقة عازلة في تفصل مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية.

وعمدت قوات سورية الديمقراطية، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، إثر الاتفاق، إلى تدمير تحصينات عسكرية في المنطقة الحدودية، كما بدأت الإدارة الذاتية الكردية سحب مجموعات من الوحدات الكردية من محيط بلدتي تل أبيض ورأس العين، فضلا عن الأسلحة الثقيلة.

وسيرت القوات التركية والأميركية دوريات مشتركة تنفيذا للاتفاق، إلا أن إردوغان أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي ليل الأحد أنه يشعر بالإحباط لفشل البيروقراطية العسكرية والأمنية الأميركية في تنفيذ الاتفاق، غداة تجديد تهديده بشن عملية عسكرية عبر الحدود في أقرب وقت.

تطهير المنطقة

وسحبت القوات الأميركية، الإثنين، عناصرها من نقاطها على الشريط الحدودي في بلدتي رأس العين وتل أبيض، وفق ما أوضح مصدر قيادي في قوات سورية الديمقراطية لـ«فرانس برس».

والمنطقة الممتدة من تل أبيض حتى رأس العين هي ذات غالبية عربية، على عكس الجزء الأكبر من المناطق السورية الحدودية مع تركيا التي تقطنها غالبية كردية.

وفي تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم: «نحن عازمون على حماية أمننا عبر تطهير هذه المنطقة من الإرهابيين».

وتعتبر تركيا مقاتلي الوحدات الكردية إرهابيين وترى فيهم امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود. وتخشى أنقرة من إقامة أكراد سورية حكما مستقلا قرب حدودها قد يثير النزعة الانفصالية لدى الأكراد على أراضيها.

وعلق الأكراد طيلة الأشهر الماضية آمالا على حليفتهم واشنطن لردع أي هجوم تركي محتمل، قبل أن يعلن البيت الأبيض ليل الأحد في بيان «قريبا، ستمضي تركيا قدما في عمليتها التي خططت لها طويلا في شمال سورية»، مؤكدا أن «القوات المسلحة الأميركية لن تدعم العملية ولن تنخرط فيها، ولن تتمركز بعد اليوم في المنطقة مباشرة عند الحدود مع تركيا».

مصير مقاتلي «داعش»

وحسب البيت الأبيض، فإن «تركيا ستكون المسؤولة الآن عن جميع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين احتجزوا في العامين الماضيين غداة الهزيمة التي ألحقتها الولايات المتحدة بالتنظيم».

وتعد الوحدات الكردية شريكا رئيسا للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، وتمكنت من دحره من مناطق واسعة في شمال وشرق سورية.

وحذرت قوات سورية الديمقراطية من أنه «سيكون للعملية العسكرية التركية في شمال وشرق سورية الأثر السلبي الكبير على حربنا على تنظيم داعش»، مؤكدة تصميمها «الدفاع عن أرضنا مهما كان الثمن».

وأعلنت هذه القوات العام الجاري وبدعم من التحالف الذي تقوده واشنطن القضاء على «الخلافة» التي أعلنها التنظيم في العام 2014 في مناطق واسعة سيطر عليها في سورية والعراق المجاور.

وأبدت الإدارة الذاتية الكردية مرارا خشيتها من أن يقوض الهجوم التركي جهودها في عملية حفظ الأمن والاستقرار، خصوصا أن التنظيم ما زال قادرا على التحرك عبر خلايا نائمة، ومع وجود عشرات الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات خاصة.

وسبق للولايات المتحدة أن حذرت مرارا من أن التنظيم رغم خسائره الميدانية في سورية والعراق ما زال يعمل على تعزيز قدراته في البلدين ويشكل تهديدا حقيقيا.