إيران تعيد فتح معبر حدودي مع العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 12:24 مساء
معبر خسروي بين إيران والعراق في محافظة ديالى شرق العراق في 2 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

أعادت إيران فتح معبر حدودي مع العراق بعد إغلاقه، الخميس الماضي، بطلب من بغداد، التي تواجه موجة تظاهرات دامية، وفق ما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية «إسنا».

وأُعيد فتح معبر خسروي، صباح اليوم، وتوجهت مجموعة من الزوار المتجهين للمشاركة في إحياء أربعينية الحسين نحو العتبات المقدسة في العراق، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن رئيس لجنة تنسق إحياء مراسم الأربعين في محافظة كرمانشاه الإيرانية، جعفر حيماتي.

توافق أربعينية الحسين هذا العام يوم 17 أكتوبر، وتتم عند ضريح الحسين بن علي في مدينة كربلاء الواقعة على بعد 110 كلم جنوب بغداد، وتعد أحد أكبر المراسم الدينية في العالم، وقد شارك 1.8 مليون إيراني فيها العام الماضي، وفق أرقام رسمية.

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وقُـتل أكثر من 100 شخص في العراق منذ اندلاع مواجهات الأسبوع الماضي بين متظاهرين وقوات الأمن، ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قُـتلوا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.

وتتهم السلطات العراقية «مخربين وقناصة مجهولي الهوية» تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.

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