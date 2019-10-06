نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41.3%

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 09:56 مساء

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41.3%.

وهذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي بلغت 49%، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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