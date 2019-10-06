نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41.3%

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41.3%.

وهذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي بلغت 49%، حسب ما ذكرت «فرانس برس».