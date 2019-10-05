بسبب استمرار احتجاز منافسه نبيل القروي.. قيس سعيد يوقف حملته الرئاسية في تونس

قيس سعيد

قرر قيس سعيد المرشح للدورة الرئاسية الثانية، السبت، عدم القيام بحملته الانتخابية، أمام تواصل توقيف منافسه نبيل القروي بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.

دواع أخلاقية

ووفق «فرانس برس» نشر سعيد بيانا، السبت، أكد فيه أنه «لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين».

بيان سعيد شدد على أن «تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين»، في إشارة إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية. ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل، تمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15,6% رغم كونه موقوفا بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي، ويخوض حزبه «قلب تونس» الانتخابات التشريعية، الأحد.

وقال سعيد في تصريحات صحفية سابقة إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف، وبين في حوار بثه التلفزيون الوطني سابقا: «الوضع غير مريح بالنسبة إلي أخلاقيا (...) صدقا كنت أفضل أن يكون طليقا».

صدارة غير متوقعة

في 15 سبتمبر، تصدر قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية، الدورة الأولى بحصوله على 18,4% من الأصوات. وتمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية إثر عدة حملات تبرع نقلتها قناة التلفزيون التابعة له قام بها منذ ثلاثة أعوام. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

شبهات وتساؤلات

وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه «قوية»، أثار اعتقاله في 23 أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء. ولم يفرج القضاء عن القروي على الرغم من طلبات الإفراج المتكررة التي قدمتها هيئة الدفاع عنه. ودعت عدة بعثات أجنبية إلى مراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية.