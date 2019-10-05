مفوضية حقوق الإنسان تعلن «سقوط 60 قتيلا» في احتجاجات العراق

أعلنت مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة منتصف ليل الجمعة السبت مقتل 60 شخصاً خلال أربعة أيّام من الاحتجاجات الدامية في العراق، مشيرةً إلى وجود 18 جثّة على الأقلّ في مستشفى واحد في بغداد.

ويبدو أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع مع وجود أكثر من 1600 جريح بحسب المفوضية، خصوصاً أنّ البلاد شهدت أعمال عنف دامية استخدمت فيها القوّات الأمنية الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ليل الجمعة برفع حظر التجول في بغداد، بدءا من الساعة الخامسة فجر غد، السبت.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني: «وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، برفع حظر التجول في بغداد، من الساعة الخامسة صباح غد السبت، وذلك لضرورات ومتطلبات المواطنين في حياتهم اليومية».

واتهمت السلطات العراقية «قناصين مجهولين» بقتل المتظاهرين في بغداد.