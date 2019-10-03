ضد «الحكومة والسياسيين والعمائم».. متظاهرون عراقيون: حراكنا «شعبي» دون حزب أو عشيرة

أحد المتظاهرين في بغداد

لا يريد المتظاهرون في العراق «لا سياسيين ولا معممين» في احتجاجاتهم التي بدأوها قبل يومين، معترضين على الفساد والمحسوبية والبطالة... الهدف نصب أعينهم واضح: تغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر من 15 عاما.

المتظاهر الشاب مجيد ساهر (34 عاما) في بغداد، يقول «هذا الحراك لا يشبه أي شيء قبله. حراك شعبي، غير مسيس، ولا صلة له بأي حزب أو عشيرة»، وفق «فرانس برس»

احتجاجات عفوية

ويؤكد المتظاهرون أن التجمعات الكبيرة، التي خرجت في بغداد ومدن رئيسية عدة في جنوب البلاد، لم تتشكل بدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أو المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، الذي يعد رأيه حاسما إلى حد ما في القرارات السياسية العراقية. وهي المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الاحتجاجات العفوية.

عاطلون عن العمل

ويقول حسين محمد لوكالة «فرانس برس»: «لا قائد في التظاهرات، انظروا إلى عددنا! كلنا شباب، وكلنا عاطلون عن العمل». وتطال البطالة 25% من الشباب العراقي، بينما القطاع العام الذي كان ملجأ جميع خريجي الجامعات خلال عهد صدام حسين، أصابه التضخم ولم يعد قادرا على استيعابهم.

وبشكل شبه يومي تقريبا وفي كل مدينة أو ناحية من العراق ينظم الخريجون العاطلون عن العمل اعتصامات متواضعة تقابل بلا مبالاة. لكن هذه المرة نزل هؤلاء بكثافة إلى الشوارع، والتحق بهم كل ساخط على حكومة عادل عبدالمهدي، التي تطفئ شمعتها الأول نهاية الشهر الحالي. ويطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولا إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية.

عراق أنهكته الحروب

ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب انقطاعا مزمنا في التيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة الـ12 في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية. وتشير تقارير رسمية إلى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين العام 2003، ابتلع الفساد نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

أحلام مسروقة

وتطالب نسرين محمد (46 عاما) بـ«رحيل» الجميع قائلة: «لا نحصل من الحكومة والسياسيين إلا على الأكاذيب والوعود التي لا يوفون بها أبدا. الأحزاب سرقت كل أحلامنا». وتضيف: «لا مكان للفقراء في هذا البلد».

ويقول العسكري السابق، وليد أحمد، الذي لا يتوقف عن السعال وسط أعمدة الدخان الأسود المتصاعدة من الإطارات، التي أشعلها المتظاهرون عند التقاطعات الرئيسية في بغداد، الأربعاء، إنه لا يمكن لهذا الحراك أن يسقط بأيدي سياسيين. ويضيف: «مشكلتنا الأولى هي الفساد، لقد قتلنا. اليوم، نحن نريد فقط الشعب وبلدنا. لا نريد الأحزاب السياسية أو الشخصيات البارزة أو المعممين، لا نريدهم أن ينضموا إلى حراكنا».

الخبير في الشأن العراقي، فنر حداد، يرى أن الطبيعة العفوية للاحتجاجات، وهي الامتحان الأول لحكومة عبدالمهدي، غير مسبوقة. ويقول لـ«فرانس برس»: «هذه هي المرة الأولى التي توجد فيها تظاهرات حاشدة وعنيفة دون مشاركة التيار الصدري».

موت «أسطورة»

ويشير حداد إلى أن التظاهرات التي انطلقت، الثلاثاء، أيا كانت نتيجتها، ستظهر شيئا واحدا للعراقيين ولأولئك الذين يراقبونهم، أن «الأسطورة القائلة بأن أتباع مقتدى الصدر هم فقط الذين يستطيعون إخراج الناس من الشوارع ماتت». ويضيف الخبير في الشأن العراقي: «يبدو لي أن الناس أنفسهم يمكنهم إخراج الشعب إلى الشوارع»، إذ إن الحراك المطلبي الكبير في العام 2016 الذي طال المنطقة الخضراء في وسط بغداد، كان بقيادة الصدر.



الجدير بالذكر أن الصدر نفسه، عندما دعا مساء الأربعاء إلى «إضراب عام»، كان حريصا على التأكيد أنه لا يريد تحويل «التظاهرات الشعبية» إلى «تظاهرات تيارية». لكن حداد يحذر من أن استقلالية الحراك، الذي دعا إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم يدعمه أي حزب «هو سيف ذو حدين للحكومة والمتظاهرين». فمن جهة، أصبح الشارع يدرك ثقله من خلال «موجة لا يمكن السيطرة عليها تمتد من حي إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى»، ومن جهة أخرى لا أحد يعرف «إلى أين تتجه هذه الموجة؟».