مقتل خمسة متظاهرين في جنوب العراق (مصادر أمنية وطبية)

قتل خمسة متظاهرين في جنوب العراق الخميس بالرصاص الحي لقوات الأمن العراقية بعد امتداد حركة الاحتجاج المطلبية التي انطلقت الثلاثاء الى جنوب البلاد، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية.

وأوضحت مصادر أمنية، تحدثت إلى وكالة «فرانس برس» أن أربعة قتلى سقطوا في مدينة العمارة كبرى مدن محافظة ميسان بجنوب العراق، في حين سقط قتيل آخر في محافظة ذي قار الجنوبية حسب مصدر طبي، لترتفع بذلك حصيلة أعمال العنف إلى 18 قتيلاً في العراق منذ الثلاثاء.