منتدى عربي أفريقي يشدد على منع «التدخلات الإقليمية» لمواجهة الإرهاب

جانب من فعاليات المنتدى الذي استضافته القاهرة. (الإنترنت)

عقد في القاهرة اليوم الثلاثاء المنتدى الأفريقي العربي الخاص بالتدخلات الإقليمية في الدول الأفريقية والعربية وآثار ذلك في انتشار الإرهاب.

المنتدى الذي رفع عنوان «الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والأفريقي» عقد برعاية وزارة الثقافة المصرية، بتنظيم من مؤسسة «التضامن المصري والعربي»، والمعهد الثقافي الأفريقي العربي.

وناقش المنتدى التحديات الثقافية أمام الدول العربية والأفريقية في مواجهة الإرهاب وأسباب انتشاره، فضلا عن التحديات الأمنية التي تحتم على الدول مواجهة التطرف وجماعات الإرهاب والميليشيات المسلحة، كذلك التحديات الإقتصادية اللازمة لمواجهة هذه السرطان الخبيث.

كما تطرق إلى التحديات الخارجية التي تواجه الدول العربية والأفريقية، وتدخلات بعض الدول الإقليمية في الدول المجاروة، فيما أوصى بضرورة حسم التدخلات الإقليمية لبعض الدول في الشأن العربي والأفريقي ودعم الحكومة المصرية في مواجهة «حملات المغرضين».

كما دعا المؤتمر إلى «تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية على مكافخة الإرهاب، والتخطيط لسياسات المكافحة، من واقع الخبرات الدولية، ومواجهة التحديات الإقليمية، ووضع آليات للحد من تدخلات بعض الدول المحيطة والمجاورة لمناطق النزاعات في الوطن العربي والأفريقي. مشددا على دور جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

جانب من فعاليات المنتدى الذي استضافته القاهرة. (الإنترنت)