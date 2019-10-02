وفاة متظاهر ثالث متأثرا بجروحه في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 01:59 مساء

ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات في العراق إلى ثلاثة، بعد وفاة متظاهر، الأربعاء، متأثرا بجروح أصيب بها خلال تفريق تحرك احتجاجي في العاصمة بغداد في وقت متأخر، الثلاثاء، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لـ«فرانس برس».
 
وقتل مدني أمس خلال تظاهرة في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية، التي انطلق منها تحرك احتجاجي مطلبي هو الأول الذي تواجهه الحكومة منذ تشكيلها قبل عام تقريبا. كما قتل متظاهر آخر، ليل الثلاثاء، في محافظة ذي قار، جنوب بغداد.
 
 

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