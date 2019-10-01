القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

رفض القضاء التونسي، الثلاثاء، طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية، نبيل القروي، حسبما أكد محاميه كمال بن مسعود.
والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي، وقد تم توقيفه في 23 أغسطس الماضي، وفق «فرانس برس».
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