ميلاد جديد لمدينة حلب السورية.. ثمار متواضعة لعملية إعادة الإعمار

بين حاجزي تفتيش للجيش وسط مبان مدمرة توجد لوحة كتب عليها «مدينة حلب الصناعية تشكرك على زيارتك»؛ لتحية الزوار القادمين إلى ما يفترض أن تكون واجهة إعادة إعمار المدينة الثانية في سورية، التي شهدت أسوأ معارك النزاع الدامي الذي اندلع في العام 2011 وأسفر عن تدمير ما يقارب من نصف المدينة. وتمكنت القوات الحكومية من استعادة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة في المدينة في نهاية العام 2016 ، إثر هجوم دام بمساندة من القوات الجوية الروسية.

وترغب موسكو، إلى جانب مساعدة دمشق عسكريا ضد الفصائل المقاتلة والجهادية، المشاركة بقوة لإعادة الإعمار في سورية. وتبدو حلب التي عانت من القصف، اليوم وكأنها تعود إلى عجلة الإنتاج مع إعادة فتح بعض المصانع بعد نحو ثلاث سنوات من خروج المقاتلين، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعد مجموعة قاطرجي للصناعات الهندسية والميكانيكية إحدى هذه الشركات، التي سمح بزيارتها لفريق إعلامي ومنه وكالة «فرانس برس» في إطار رحلة نظمها الجيش الروسي. ويقول المهندس الذي يشرف على إدارة المصنع «لقد استأنفنا العمل منذ عام، ولدينا الآن أربعة عنابر تقوم بالخدمة، ونأمل في توسيع الإنتاج لنصل إلى إلى أحد عشر بحلول العام 2020»، فيما ينشغل العمال من حوله في المستودع الشاسع.

العقوبات الغربية

يعمل في المجموعة التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة، وتوقف إنتاجها خلال النزاع، نحو ألف عامل بينهم مئتا لاجئ عادوا إلى حلب. ويلقي مسؤول المصنع باللوم على العقوبات الغربية التي تمنعه من استيراد الآلات المتطورة من الخارج. ويقول العامل خالد (38 عاما) وهو أب لخمسة أطفال إنه يحصل على راتب جيد منذ ثمانية أشهر شاكيا من «الأسعار المرتفعة للغاية في المدينة»، فيما تعاني العملة المحلية من الانخفاض في سعر الصرف الى جانب تفاقم التضخم.

جهود لإعادة الإعمار

كما تعد السوق في المدينة القديمة رمزا آخر لجهود إعادة الإعمار في هذه المدينة الواقعة في شمال سورية، والمدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. وشكلت المنطقة، بين عامي 2012 و2016 ، خط التماس خلال النزاع. وتمت استعادة أجزاء كاملة من المدينة القديمة بالتتالي. وفي بعض الأزقة، لا يزال العمال يقومون بإزالة الأنقاض في حين تنتظر بعض المقاهي مرتاديها والمتاجر وصول أول دفعة من البضائع.

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وقال عبدالرحمن محمود (59 عاما) الذي يملك متجرا لبيع الصابون والتوابل منذ العام 1998 في السوق القديمة «الزبائن عائدون، أنا متأكد من ذلك، ما علينا سوى الانتظار قليلاً». وأضاف هذا الأب الذي فقد ابنه خلال النزاع «لقد تغيرت حياتنا كثيرا في العامين الماضيين»، لافتا إلى أن «الوضع الآن أفضل بكثير: لدينا كهرباء ومياه جارية».

موازين القوى

وغير التدخل الروسي في سبتمبر 2015 من موازين القوى لصالح السلطة السورية، وتمكنت دمشق من مضاعفة الانتصارات واستعادة ما يقرب من 60% من مساحة البلاد. وتسلط السلطات الروسية الضوء على جهودها في إعادة الإعمار، حيث مكن تزويد آلاف الأطنان من أنابيب المياه المعدنية ومئات الكيلومترات من خطوط التوتر العالي من إعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية للسكان، كما ساهم وجود الشرطة العسكرية الروسية في وقف عمليات السرقة.

ورغم هذه النتائج المبدئية، لا تزال الأحياء الشرقية التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة على حالها من خراب ودمار، حيث المباني التي سويت بالأرض والأحياء المقفرة التي تحيط بها حواجز التفتيش. ولا يزال خطر القتال يهدد المدينة التي يبعد عنها خط التماس بنحو 10 كلم. وتقع المدينة بالقرب من محافظة إدلب، آخر معقل رئيس للفصائل المعارضة والجهادية في شمال غرب البلاد.