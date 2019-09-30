مصرع اثنين من المهاجرين بحريق مخيم لاجئين في اليونان

اندلاع حريق في مخيم للمهاجرين باليونان (أرشيفية: الإنترنت)

لقي مهاجران على الأقل حتفهما، أمس الأحد، بعد حريق شب في مخيم مكتظ للاجئين في موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية اندلعت على أثره أعمال شغب، ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن مصادر في الشرطة أن هناك قتيلين هما امرأة وطفل، ونقلت المرأة إلى مستشفى ليسبوس، بينما تسلمت السلطات من المهاجرين جثة الطفل مغطاة ببطانية.

وشاهد مراسل لوكالة «فرانس برس» جثتين، واحدة نقلت إلى مقر منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، والأخرى كان عدد من الأقارب يبكي أمامها. وأخمدت طائرة قاذفة للمياه الحريق الذي اندلع في مخيم المهاجرين هذا، وهو الأكبر في أوروبا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة للسيطرة على مجموعة من اللاجئين الذين كانوا غاضبين بسبب تأخر السلطات في تقديم المساعدة لهم، بحسب ما قالوا لأحد المراسلين في المكان. وبعد الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيت غرينتش)، عاد الهدوء إلى المخيم، وفق الشرطة.

تأخر رجال الإطفاء

قال شاهد أفغاني لوكالة «فرانس برس» إنه رأى طفلين متفحمَين وجثة امرأة. وأضاف فيدوز (15 عاما) «بدأ الحريق في المخيم، واشتعلت النيران في ست أو سبع حاويات (يقيم فيها مهاجرون). اتصلنا برجال الإطفاء الذين وصلوا بعد 20 دقيقة، مما أثار غضبنا». وأكمل «استغرق الأمر وقتا طويلا لإخماد الحريق، حوالي نصف ساعة. قدمنا المساعدة للأشخاص داخل الحاويات، وعثرنا على طفلين متفحمين بالكامل وامرأة ميتة».

الشرطة اليونانية تجلي أكثر من 260 مهاجرا من حي إيكساركيا في أثينا

وأفاد بيان الشرطة بأن أعمال الشغب بدأت إثر اندلاع حريقين، الأول خارج المخيم، والآخر بداخله بعد 20 دقيقة. وتم نقل رجال شرطة إضافيين على متن طائرة عسكرية من طراز سي-130 من أثينا، طبقا لوزارة حماية المواطن. وتوجه إلى الجزيرة قائد الشرطة مايكل كراملاكيس ونائب وزير حماية المواطن المسؤول عن سياسة الهجرة ليفتيريس إيكونومو، وكذلك الأمين العام المكلف سياسة الهجرة باتروكلوس جورجياديس.

تحديث إجراء حق اللجوء

ويقيم في المخيم حيث توجد حاويات ينام فيها المهاجرون، 13 ألف شخص، في حين أنه قادر على استيعاب ثلاثة آلاف فقط. وفي اليونان حاليا 70 ألف مهاجر، معظمهم لاجئون سوريون فروا من بلادهم منذ 2015 ووصلوا من سواحل تركيا المجاورة. وقال وزير الدولة اليوناني، جورج جيرابيتريتس، أمس الأحد إن مجلس الوزراء سيبحث اليوم الإثنين في مشروع قرار من شأنه «تحديث الإجراء المتعلق بحق اللجوء، وفقا للمعايير الأوروبية».

وبعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 2016، بذلت تركيا جهودا لوقف تدفق المهاجرين إلى اليونان. لكن هذه الوتيرة تصاعدت مجددا في الأشهر الأخيرة. وصباح أمس الأحد، وصل زورقان إلى سكالا بجزيرة ليسبوس، وعلى متنهما 84 مهاجرا، بينهم كثير من الأطفال، بحسب مشاهدات مصور في وكالة «فرانس برس».